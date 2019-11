Libri, arrivano inediti di P.L. Travers

(ANSA) - Sull'onda di una nuova "marypoppinsmania" globale e di un rinnovato interesse per l'autrice Pamela L. Travers (film come Saving Mr. Banks e Il ritorno di Mary Poppins, ora il musical italiano) la casa editrice Liberilibri pubblica per la prima volta in Italia una serie di testi della scrittrice australiana, tratti da conferenze e articoli di giornale, risalenti a un periodo tra la metà degli anni Sessanta e gli anni Ottanta: "La sapienza segreta delle api", a cura di Cesare Catà. Pamela L. Travers, nom de plume di Helen Lyndon Goff, era una donna stramba e coltissima, libera e solitaria, inflessibile e severa, che rifiutava di definirsi una scrittrice per l'infanzia e che preferiva pensarsi come una studiosa di mitologia e folclore. E' questo aspetto che emerge nella raccolta di inediti, in cui guida il lettore alla scoperta del lato oscuro delle fiabe, Mary Poppins compresa, una storia che in realtà presenta numerosi aspetti legati all'angoscia dei bambini.