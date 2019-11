A Boeri pianificazione Castelsantangelo

Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, è il primo Comune dell'intero cratere sismico ad affidare l'incarico per la redazione del Piano Attuativo per la ricostruzione post sisma.

Tra i progettisti l'arch. Stefano Boeri e l'ing. Franco Braga.

L'incarico è stato affidato con procedura di Gara Europea, espletata dalla Suam della Regione Marche per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria e dei servizi per la Pianificazione Attuativa su 9 perimetrazioni (una nel capoluogo, le altre nelle frazioni). Ad occuparsi della pianificazione attuativa - annuncia il sindaco Mauro Falcucci - "sarà un importante raggruppamento di professionisti, che fa capo alla Soc. Coop. Mate, Capogruppo/Mandataria e che vede tra gli altri la partecipazione dell'arch. Stefano Boeri e del prof.

Franco Braga". Del raggruppamento fanno parte "Mate Soc. Coop., Stefano Boeri Architetti srl, Pro.ge. 77 srl, Nhazca srl, D.R.E.

Am. Italia Soc. Coop.Dott. Antonio Montemurro.