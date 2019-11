Conduttura acqua rotta,disagi a Fabriano

A causa di una rottura di un tubo di una conduttura nella tarda serata di ieri, migliaia di utenze a Fabriano sono rimaste senz'acqua e si è parzialmente allagata via Romualdo Sassi. Il guasto è avvenuto in un appezzamento di terreno agricolo e quindi è stato riscontrato solo quando l'acqua è defluita in strada. La riparazione, che ha richiesto un lungo intervento dei tecnici di Viva Servizi, si è conclusa verso le 3.30 quando l'erogazione dell'acqua è tornata alla normalità. Sul posto anche vigili del fuoco al lavoro con le idrovore e polizia municipale per monitorare la viabilità in zona che comunque, vista l'ora in cui si è verificato il fatto, non ha causato disagi particolarmente gravi.