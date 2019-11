Sisma, due stalle con "Alleva speranza"

(ANSA) - Cerimonia di inaugurazione di due stalle a Ussita (Macerata) e ad Amatrice (Rieti). Consegnate a Silvia Bonomi e ad Amelia Nibi, e affisse nelle due strutture nuove, le targhe di "Alleva la Speranza" con i ringraziamenti ai donatori che hanno sostenuto in modo più significativo la ricostruzione dei ricoveri per i loro animali.

Silvia e Amelia sono le prime due allevatrici che hanno beneficiato della campagna di crowdfunding di Legambiente ed Enel, sviluppata sulla piattaforma PlanBee, per sostenere le aziende di allevatori del centro Italia dopo il terremoto del 2016. "Insieme a loro - ha detto Enrico Fontana, segreteria nazionale di Legambiente e responsabile della campagna - abbiamo sviluppato progetti di raccolta fondi per altre sei imprenditrici e imprenditori che hanno scelto di continuare a lavorare nelle loro terre, contribuendo così a tenere vive le comunità in cui vivono ed è importante il sostegno ricevuto da cittadini, imprese consorzi, associazioni e gruppi di acquisto solidali.