Furto 1,8 mln euro medicinali, arrestati

(ANSA) - ANCONA, 20 NOV - Erano stati rubati all'interno della farmacia dei poliambulatori ex Crass di Ancona i farmaci salvavita per un valore commerciale di circa 1,8 milioni di euro trovati dalla Polizia Stradale di Frosinone nell'auto su cui viaggiavano due persone - 44 e 49 anni, napoletani - arrestate per furto aggravato. I due, a bordo di una Jeep Renegade, avevano forzato un posto di blocco a Ceccano poco dopo le 3 ed erano stati inseguiti e bloccati dagli agenti a Ceprano (Frosinone). Nel veicolo erano stati trovati i costosi farmaci.

Dopo questa scoperta gli agenti delle Volanti di Ancona hanno eseguito un controllo all'ex Crass in quanto nell'auto degli arrestati c'era un biglietto di ingresso in A14 dal casello di Osimo-Ancona sud: le medicine erano state prelevate nei poliambulatori. I ladri avevano forzato con un piede di porco la grata a protezione di una finestra. Sul posto la Squadra Mobile e la Polizia scientifica per tutte le indagini del caso. I due arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Frosinone.



Data ultima modifica 20 novembre 2019 ore 20:25