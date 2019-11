Univpm, a "Tigre Easy" Project work 2019

Il progetto "Tigre Easy" ha vinto l'edizione 2019 di Project Work proposto ai 20 studenti del corso di Business Marketing presso la Facoltà di Economia "G.

Fuà" dell'Università Politecnica delle Marche. Sono state le studentesse Alice Calabrese, Eleonora Gambacorta, Livia Leopardi Dittajuti e Lucrezia Peloni a interpretare meglio il tema proposto: La Customer experience arricchita. Il punto di vendita da luogo di acquisto a destinazione". "Il progetto costituisce una modalità didattica innovativa e strumento di coinvolgimento attivo per gli studenti che si cimentano con le problematiche operative dell'impresa", ha detto il neo Rettore Gian Luca Gregori. "Grazie agli studenti per l'importante lavoro di ricerca per sviluppare idee inerenti l'innovazione degli spazi di vendita dei nostri marchi, intesi come luoghi non luoghi, per offrire al cliente esperienze personalizzate e coinvolgenti", ha detto Barbara Gabrielli vicepresidente Gruppo Gabrielli.



