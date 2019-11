Blitz Cc in locale notturno, 2 denunce

I carabinieri di San Benedetto del Tronto, con l'ausilio di cani antidroga della Guardia di Finanza, hanno compiuto la notte scorsa un blitz in un locale, già monitorato nelle scorse settimane dei militari. Durante i controlli, i carabinieri hanno scoperto addosso ad un 27enne che cercava di allontanarsi 27 grammi di cocaina divisi in dosi, per i quali è stato denunciato. Stessa sorte per un 29enne del posto trovato in possesso di circa 20 dosi di marijuana. Diversi assuntori, tra cui alcuni minorenni, verranno segnalati alla Prefettura. Sono attesi provvedimenti del questore di Ascoli Piceno sull'esercizio commerciale: all'esterno sono stati trovati a terra coltelli e altra marijuana dei quali qualcuno ha fatto in tempo a disfarsi alla vista delle forze di polizia.