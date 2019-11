Casini, sicurezza stradale a scuola

(ANSA) - Al via anella scuola elementare di Cupra Marittima un ciclo di incontri formativi e informativi sulla sicurezza stradale. L'obiettivo "è far crescere nei bambini la consapevolezza dei pericoli sulla strada, come pedoni, ciclisti, semplici trasportati e in futuro conducenti. La Regione Marche lavora proprio sulla prevenzione ed è capofila di questo progetto in collaborazione col Mit (Ministero Infrastrutture e Trasporti) che vede prossimamente altre azioni di questo tipo, rivolte ad altri Istituti scolastici". Così la vicepresidente della Regione Marche Anna Casini insieme al sindaco Alessio Piersimoni oggi presso l'Istituto Scolastico Comprensivo di Cupra Marittima ha dato il via al concorso "Diventa ispettore di sicurezza stradale e progetta il tuo percorso a piedi per andare a scuola", collegato al progetto organizzato dalla Regione "Sicuri in strada con Sailly".