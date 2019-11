Violente mareggiate nelle Marche

Violente mareggiate si sono abbattute la scorsa notte ma anche stamane lungo la costa in varie località delle Marche. A Marina di Montemarciano (Ancona) le onde hanno invaso la strada e sono arrivate a lambire le abitazioni. Rami, tronchi, ghiaia e rifiuti di ogni genere sono stati portati ovunque dalle correnti. Operai sono al lavoro dalle 7 per ripristinare la viabilità, ancora interrotta. Gravi danni anche agli stabilimenti balneari invasi dall'acqua. C'è rabbia tra residenti ed esercenti per i lavori alle scogliere mai partiti. Gravi danni anche lungo la costa fermana, in particolare a Porto Sant'Elpidio, dove il mare è arrivato ad invadere la pista ciclabile e la carreggiata. Intaccati anche in questo caso gli stabilimenti balneari. Scene analoghe lungo la costa maceratese a Porto Recanati, dove il mare ha mangiato parte della strada nella zona di Scossicci. A Porto Potenza Picena e a Civitanova Marche invece l'acqua ha trascinato detriti sulle spiagge e sulle piste ciclabili.

Danni anche a Fano e a San Benedetto del Tronto, dove si allagato l'ingresso dell'oasi Sentina, tanto che il Comune ha sconsigliato di antrare nell'area naturalitica, invasa dal fango.



Data ultima modifica 13 novembre 2019 ore 22:50