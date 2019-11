Teatro: un monologo di Lucia Calamaro per Lucia Mascino

(ANSA) - ANCONA, 13 NOV - Lucia Mascino sceglie Ancona, sua città natale, per portare in scena il suo primo monologo 'Smarrimento' ed ottiene uno strepitoso successo. Sette minuti di applausi ieri sera al Teatro Sperimentale, per una grande prova di recitazione voluta dall'attrice e cucita su di lei dalla pluripremiata drammaturga e scrittrice Lucia Calamaro, dopo una gestazione di due anni che ha trovato in Marche Teatro il suo ente di produzione. Una prima che vede Mascino sul palco da sola per un'ora nelle vesti di una scrittrice che ha perso l'ispirazione, in un ipotetico colloquio con il pubblico perché la sua casa editrice per guadagnare qualche soldo l'ha coinvolta in un giro di conferenze. Ma è solo lo spunto per una divagazione esistenziale a più voci: la sua, quella della protagonista del libro Anna. Per Mascino che torna nella sua città d'origine è stata "la più bella prima di sempre in una platea dove conoscevo tutti e dove mi sono sforzata di non guardare i miei parenti per non perdere la concentrazione".

