Grease riparte da Tolentino

Riparte la 'Greasemania': il musical di Jim Jacobs e Warren Casey, prodotto da Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, in più di 20 anni sui palcoscenici di tutta Italia, con più di 1.800 repliche e quasi 2 milioni di spettatori, torna in tour nei principali teatri italiani nella stagione 2019-2020. E parte il 15, 16, 17 novembre al Teatro Vaccaj di Tolentino, sede storica di Compagnia della Rancia, dove lo spettacolo ha festeggiato le 500 repliche nell'aprile 2002. Arriverà al Teatro Olimpico di Roma dal 19 novembre al 1 dicembre, a seguire tante altre città per poi concludere al Teatro della Luna di Milano dal 12 marzo al 5 aprile 2020. Nella stagione 2019-2020 Grease Il Musical porta sul palcoscenico due nuovi protagonisti giovani e talentuosi: Danny Zuko ha il volto di Simone Sassudelli, classe 1995, di ritorno dagli Usa dove ha lavorato in importanti produzioni come West Side Story e Francesca Ciavaglia, 23 anni, diplomata alla Bernstein School of Musical Theatre.



Data ultima modifica 13 novembre 2019 ore 22:50