Lega del Filo d'Oro, Premio Volontariato

Assegnato alla Lega del Filo d'Oro nell'ambito della rassegna "Senato&Cultura", eralzizata in collaborazione con la Rai, il "Premio al volontariato 2019" per la categoria "Salute". Si tratta di un riconoscimento istituito per la prima volta nella storia del Senato che, ha detto la presidente Elisabetta Casellati Alberto "si propone di valorizzare le associazioni e i volontari italiani impegnati quotidianamente al servizio degli altri e per migliorare la qualità della vita del nostro Paese". L'iniziativa, condotta da Lorella Cuccarini, si è svolta presso l'Aula Legislativa di Palazzo Madama ed è stata trasmessa in diretta su Rai 2. Quattro le sezioni prese in esame dalla giuria presieduta dal professor Stefano Zamagni e composta da Riccardo Bonacina, Ferruccio De Bortoli, Maria De Filippi e Angelo Moratti: sociale, ambiente, salute e cultura. Le Associazioni premiate hanno ricevuto una creazione del maestro Lello Esposito. Ha ritirato il premio il presidente Rossano Bartoli, accompagnato da Renzo Arbore.