Cedroni e Uliassi a Meet cucina Marche

Oltre 400 giovani chef e ristoratori si sono riuniti al teatro La Fenice di Senigallia per la terza edizione di "Meet in Cucina Marche". Il congresso regionale della cucina, nato per valorizzare i sapori e i prodotti marchigiani, ha visto salire sul palco nove tra i più grandi nomi della ristorazione regionale e italiana. Nomi del calibro di Vincenzo Cammerucci, Pierpaolo Ferracuti, Sabrina Tuzi, Tiziano Rossetti, Paolo Brunelli, Errico Recanati e Stefano Ciotti, oltre ai due padroni di casa Moreno Cedroni e Mauro Uliassi, entrambi pluristellati Michelin: 40 minuti ciascuno per presentare le proposte a una platea di giovani cuochi e operatori del settore agroalimentare, tra tradizione e innovazione. Sul palco la vicepresidente della Regione e assessore all'Agricoltura Anna Casini: "Una bellissima occasione per valorizzare i prodotti marchigiani di qualità, promuovere la nostra cucina e soprattutto far conoscere i nostri cuochi, vere eccellenze e ambasciatori in tutto il mondo".