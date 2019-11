Unicam,mela rosa Sibillini antiossidante

La mela rosa dei Monti Sibillini possiede "importanti proprietà antiossidanti e antinfiammatorie e ha le carte in regola per poter essere utilizzata come fonte di prodotti nutraceutici per la prevenzione di malattie cardiovascolari e neurodegenerative". Lo dimostrano i risultati di uno studio dell'Università di Camerino sulle proprietà salutistiche del frutto: il progetto di ricerca intitolato "I fitonutrienti della mela rosa dei monti Sibillini: aspetti fitochimici e proprietà salutistiche", finanziato da Bacino Imbrifero Montano del Tronto, Regione Marche e Unicam e coordinato dal prof. Filippo Maggi della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute. La mela rosa dei Sibillini è uno dei prodotti gastronomici tradizionali più importanti delle Marche, riconosciuto dal 2000 come presidio Slow Food.

Grazie alla collaborazione con la Baqiyatallah University of Medical Sciences di Teheran è stato possibile studiarne l'effetto preventivo per stress ossidativo e infiammazione.