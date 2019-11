Stampa estera scopre Marche e Offida

Dopo testate prestigiose come il Sunday Times e guide famose come Lonely Planet, anche l'Associazione Stampa Estera scopre le Marche: il suo Gruppo del Gusto (oltre 70 giornalisti stranieri di più di 30 testate internazionali che raccontano il food & wine) ha scelto Offida per tenere l'annuale edizione del premio dedicato al riconoscimento delle eccellenze enogastronomiche italiane. La XVI edizione del premio si terrà al Teatro Serpente Aureo della cittadina marchigiana il 23 novembre 2019. Un risultato ottenuto dalla start-up marchigiana i-strategies, specializzata in storytelling ed heritage marketing. Tra i premiati anche due realtà marchigiane: la distilleria Meletti per le attività gestite dalla stessa famiglia da più di 100 anni e il Consorzio tutela e valorizzazione oliva ascolana del Piceno. Gli altri due premiati sono Gioacchino Bonsignore, curatore della rubrica Gusto di Canale 5 nella categoria 'divulgazione' e il Mulino Maggio di Pocciardo (Lecce) nella categoria 'aziende'.