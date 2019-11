Si riduce zona rossa Camerino

Ridotta la zona rossa a Camerino dove è stata riaperta pazza Umberto I insieme alla strada che porta fino a via Pieragostini. Si riapre al transito dove sono terminate le messe in sicurezza degli edifici, tra cui le ex segreterie studenti dell'Università di Camerino. La circolazione sarà consentita solo a piedi e ai mezzi autorizzati per i lavori. La polizia municipale ha provveduto alla predisposizione dell'apposita segnaletica. La città ducale si riappropria quindi di un'altra parte del centro storico che torna fruibile dopo il sisma del 2016. Una nuova riduzione della zona rossa che segue a quella di via Bongiovanni (fino alla caserma dei carabinieri), avvenuta nei mesi scorsi, dove sono tornate agibili due abitazioni, consentendo il rientro delle famiglie residenti dopo la firma del sindaco Sandro Sborgia alla revoca dell'ordinanza d'inagibilità.