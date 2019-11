A Marche badge Lonely Planet

(ANSA) - ANCONA, 6 NOV - Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, nel corso della cerimonia ufficiale Best in Travel Winner's Dinner, che si tenuta alla Shoreditch House di Londra, ha ricevuto il badge ufficiale Top Destination 2020 per le Marche. La regione, secondo la prestigiosa pubblicazione Best in Travel di Lonely Planet è al secondo posto della lista delle dieci regioni in tutto il mondo che il prossimo anno meritano una visita. "E' stato un momento emozionante - ha commentato -, ricevere questo attestato dal responsabile per l'Area Europa di Lonely Planet, David Read e poter esprimere il ringraziamento delle Marche davanti a una platea di ospiti da tutto il mondo, per questo prestigioso riconoscimento che useremo come 'certificazione di bellezza e accoglienza' nella nostra comunicazione promozionale turistica. Non è un riconoscimento scontato - aggiunge -. Siamo orgogliosi, perché stare tra le 10 più importanti mete turistiche mondiali consigliate per il 2020 significa essere un'eccellenza".