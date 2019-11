Ciclista travolto da auto, morto 85enne

Un ciclista di 85 anni è morto a Chiaravalle, investito da una Opel Corsa condotta da un suo coetaneo. L'anziano stava attraversando via San Bernardo, quando è sopraggiunto il veicolo che lo ha travolto. L'anziano è stato sbalzato a diversi metri di distanza ed è morto sul colpo per i gravissimi politraumi riportati nell'incidente. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale che stanno accertando la dinamica dell'incidente. Di vera e propria emergenza sulle strade parla l'associazione ciclistica Fiab Vallesina che ha deciso di apporre una "Ghost Bike" in memoria del ciclista ucciso, per lasciare un segno indelebile "in modo che la memoria rimanga sempre viva"; "E' accaduta l'ennesima carneficina".