Auto investe due anziane sorelle, gravi

(ANSA) - Due sorelle di 85 e 90 anni sono state investite da un'auto condotta da un 70enne di Tolentino mentre attraversavano la strada in centro nei pressi di un passaggio pedonale a Tolentino che collega i giardini Lennon a Palazzo Europa. Entrambe le anziane hanno riportato diversi traumi alla testa, al bacino e alle gambe. Sono state assistite dai sanitari del 118 con due ambulanze e con l'automedica. Le condizioni delle due anziani sono gravi: la donna che ha subito le lesioni rilevanti è stata trasferita in eliambulanza agli Ospedali Riuniti di Ancona; l'altra è stata assistita al pronto soccorso di Macerata per poi essere anche lei portata all'ospedale regionale del capoluogo marchigiano. La zona interessata dall'incidente è stata chiusa al traffico per oltre due ore. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale. L'auto è stata sequestrata.