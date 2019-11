Ruscella d'oro per Cucinelli e Uliassi

Brunello Cucinelli, imprenditore famoso per il cachemire e per il suo 'capitalismo umanistico', e Mauro Uliassi, chef tre stelle Michelin, entrano a far parte del Grand'Ordine della Ruscella d'oro, riconoscimento attribuito dal Festival del Tartufo Bianco di Acqualagna. La consegna a Cucinelli da parte del sindaco Luca Lisi è avvenuta stamane nel Teatro Conti, quella a Uliassi nel tardo pomeriggio. "Siamo in una bella terra che ha un prodotto speciale. Questa parte di mondo è stata benedetta dal creato ma dobbiamo tornare ad avere grandi ideali" il commento di Cucinelli, autore del libro autobiografico 'Il Sogno di Solomeo'. Nel suo intervento si è rivolto ai giovani: "non perdete troppo tempo sui social ma guardate il cielo e fatevi ispirare dalle stelle". Secondo Uliassi, non ci sono differenze tra il tartufo bianco di Alba, più noto, e quello di Acqualagna.

Il tartufo bianco "è un elemento con cui in cucina non si sbaglia mai".