Minardi, pdl per libri e lettura

Promuovere la diffusione del libro e della lettura quale strumento fondamentale della crescita culturale e sociale dell'intera comunità marchigiana. E' lo scopo di una proposta di legge regionale, presentata dal vice presidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi e sottoscritta anche dal presidente Antonio Mastrovincenzo e da quello della prima Commissione Francesco Giacinti. "La lettura - dice Minardi - ha un ruolo fondamentale per lo sviluppo del pensiero critico e dell'autonomia di giudizio nonché per la diffusione della cultura e della promozione del progresso civile. La legge si inserisce perfettamente in una regione dove la cultura è parte integrante del modus operandi, dello stile di vita, e del tessuto economico regionale". Le Marche celebrano la lettura in vari festival culturali: Passaggi Festival e Letteraria a Fano, Urbino e le Città del Libro, Macerata racconta. E vantano varie biblioteche che sono anche e spazi di socializzazione come la San Giovanni a Pesaro, la Fornace a Moie.