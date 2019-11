Marche, Made in Land per Italia-Croazia

Durata 30 mesi e cofinanziato dal programma Interreg V-A Italy-Croatia 2014-2020, per un valore totale di 2.218.069,31 euro di cui 766.693 euro a beneficio dei partner del territorio marchigiano. Il progetto europeo MADE IN-LAND, Gestione e sviluppo delle aree interne, è stato presentato oggi da Regione Marche e Università di Camerino nella sede universitaria. E' stata l'occasione per avviare con i partecipanti una riflessione sulle esperienze e proposte in materia di sviluppo delle aree interne e contribuisce alla pianificazione delle azioni previste sul territorio regionale attraverso l'apertura di un tavolo permanente di confronto che supporterà il progetto nelle diverse fasi di implementazione.

L'obiettivo del progetto MADE IN-LAND, è promuovere la protezione e la valorizzazione del capitale naturale e culturale delle aree interne, in Italia e in Croazia, migliorandone l'accessibilità e la fruizione turistica. L'approccio adottato "definisce la rivitalizzazione delle aree interne non solo come un processo di valorizzazione del loro capitale naturale e culturale ma anche di riconnessione funzionale, culturale e paesaggistica di questi beni con le comunità (istituzioni, imprese, abitanti) che presiedono questi spazi così come le aree di valle e di costa ad essi connesse.

"La pianificazione della strategia, che ha come 'core zone le aree interne - chiarisce l'assessore regionale all'Ambiente, Angelo Sciapichetti - ci permette di dare risalto a tutta una serie di specificità endogene rilevanti. Le Marche sono dotate di grande valore artistico, culturale, naturalistico e sociale.

Dobbiamo prendercene cura non trascurando le vulnerabilità e le peculiarità. Economie sostenibili, sviluppo del turismo costa-entroterra e diffusione della cultura identitaria - aggiunge - sono solo alcuni degli asset da implementare per favorire lo sviluppo di tutto il territorio regionale. Prendere parte ad un progetto di carattere internazionale con dei partner locali di primo livello ci mette nelle migliori condizioni di svolgere un lavoro significativo che genera valore aggiunto".(ANSA).