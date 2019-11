Bazar droga in casa Ancona, arresto Ps

C'era un bazar della droga nell'abitazione ad Ancona di un 50enne che è stato arrestato dalla polizia ad Ancona: l'uomo, trovato in possesso di 5 gr di ketamina, deteneva in casa, nell'intercapedine di un comodino, una cinquantina di grammi tra marijuana e hashish pronti per la vendita, una decina di grammi di Mdma (ecstasy), sostanza da taglio, bustine per confezionare dosi e tre bilancini di precisione. Il 50enne è stato sorpreso poco prima che cedesse droga a un'altra persona in via Torresi, nell'ambito di un'attività di controllo fortemente voluta dal Questore di Ancona, Claudio Cracovia. Dopo aver bloccato la cessione di droga, gli agenti hanno perquisito l'abitazione del 50enne con l'ausilio del cane antidroga Walle che, con il suo fiuto infallibile, ha scovato il bazar di droga. Il 50enne è stato posto agli arresti domiciliari per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo la convalida il giudice lo ha rimesso in libertà con obbligo di firma.