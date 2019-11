15enne cade da parapetto fiume, ferito

Un ragazzo di 15 anni è caduto, per cause in corso gli accertamento, dal parapetto del lungo fiume Tronto ad Ascoli Piceno, nel tratto di rua delle Stelle. La caduta per fortuna è stata attutita dalla vegetazione che ha impedito che il minorenne precipitasse per decine di metri nel greto del fiume sottostante. Il ragazzo, recuperato dai vigili del fuoco con tecniche Fas, ha riportato solo escoriazioni ma è stato comunque affidato ai sanitari del 118 che li hanno trasferito in pronto soccorso per ulteriori accertamenti.