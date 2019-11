Ancona, via a servizio vigile quartiere

(ANSA) - Con l'assunzione di nuovi agenti della Polizia Locale ad Ancona, il Comune è in grado di avviare il servizio "vigile di quartiere". E' uno degli obiettivi posti dalla sindaca Valeria Mancinelli nel programma di mandato. Il nuovo servizio è stato presentato in una conferenza stampa. "La presenza sul territorio di una figura di riferimento per i cittadini - ha detto Mancinelli - ma al contempo capace anche di effettuare monitoraggio e controllo anche su eventuali criticità della zona, rappresenta uno degli elementi fondamentali per migliorare la qualità della vita della collettività dorica. In modo concreto abbiamo agito per avere nuovi agenti della Polizia Locale con 27 assunzioni in pochi mesi. Agenti che vengono utilizzati nelle strade, a disposizione dei cittadini, per una presenza attenta e amica. Agenti - conclude - che presenteremo ai cittadini delle varie zone di Ancona che avranno modo di conoscerli perché diventino un punto di riferimento. Per noi questa è la sicurezza praticata e non predicata".