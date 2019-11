Abusi casetta nonna Peppina, tre assolti

(ANSA) - Si è concluso con l'assoluzione piena dei tre indagati, in Tribunale a Macerata, il procedimento per abuso edilizio scaturito dalla vicenda post sisma che aveva avuto come protagonista nonna "Peppina" al secolo Giuseppa Fattori che compirà 97 anni tra pochi giorni. Nel 2016 l'anziana dovette abbandonare la casa danneggiata ma soffriva di nostalgia. La figlia Gabriella Turchetti e il genero Maurizio Borghetti, si rivolsero così a Giuseppe Galletti, titolare di una ditta edile, e su un loro terreno a San Martino di Fiastra, in area fabbricabile, fecero realizzare una casetta in legno. Da lì il procedimento penale concluso con l'assoluzione in quanto l'abuso, dopo l'ok della Soprintendenza, è stato sanato con un'ammenda di quasi mille euro pagata al Comune. Il procedimento venne avviato dopo un sopralluogo della Guardia di finanza che evidenziò l'assenza di connessione edilizia oltre alla presenza, nel luogo in cui si stava costruendo, di un vincolo paesaggistico.