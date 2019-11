Grotte Frasassi per sostenibilità

(ANSA) - GENGA (ANCONA), 25 OTT - Le Grotte di Frasassi di Genga aderiscono alla campagna Illuminiamo il futuro di Save The Children. Grazie alla collaborazione tra il Consorzio Grotte di Frasassi, i ragazzi del gruppo SottoSopra Ancona-Movimento giovani per Save the Children e Legambiente, hanno realizzato il progetto Grotte Consapevoli. La presentazione domenica mattina alle 10:30 nei locali del museo Arte, Storia e Territorio.

All'ingresso delle Grotte di Frasassi verranno affissi un pannello e, all'interno dei bus navetta che conducono i turisti dalla biglietteria, delle "gocce" di carta, ogni goccia un consiglio, in italiano e in inglese. Durante la mattinata verrà inoltre proiettato in anteprima il video racconto della scoperta delle grotte, realizzato, insieme ai ragazzi di SottoSopra.