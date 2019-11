Maxi tartufo bianco 1,1 kg ad Acqualagna

Sorpresa ad Acqualagna nel Pesarese per il ritrovamento di un maxi tartufo da 1,143 kg: un record per peso e qualità in Italia negli ultimi anni. "E' un evento straordinario - ha commentato il sindaco Luca Lisi - e di ottimo auspicio a pochi giorni dall'inaugurazione della 54/a Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di domenica 27 ottobre. Siamo felici della notizia che conferma Acqualagna capitale del tartufo e dell'eccellenza".

Quello ritrovato è un mega tartufo bianco, unica pezzatura di "Tuber Magnatum Pico" di Acqualagna, dal profumo intenso. La maxi trifola verrà sarà esposta e messa in vendita durante l'inaugurazione della Fiera nello stand dei commercianti Tofani in Piazza Enrico Mattei.