Incendio in casa, salvati madre e figlio

Madre e figlio salvati stanotte a Jesi (Ancona) dal violento incendio divampato nella loro abitazione posta in una palazzina su due piani in piazza Molinelli, in pieno centro. Verso l'1,30, per motivi ancora in fase di accertamento, verosimilmente accidentali, sono andate a fuoco le camere da letto dell'appartamento: i vigili del fuoco sono subito intervenuti e hanno estratto da una finestra le due persone che occupavano la casa ora dichiarata non fruibile. Le fiamme hanno causato ingenti danni all'interno dell'abitazione senza però provocare problemi strutturali all'edificio. Sono state necessarie quasi tre ore d'intervento da parte di due squadre dei pompieri, da Jesi e da Ancona, per limitare e poi domare l'incendio. Quando sono arrivati si vedevano le fiamme uscire dalle finestre e l'intervento è stato reso problematico anche dal fatto che si è dovuto compiere dallo stretto vicolo del Leone adiacente all'abitazione. Nessuno è comunque rimasto ferito.



Data ultima modifica 24 ottobre 2019 ore 14:14