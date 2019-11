Eternit e calcinacci, sequestro aree

In tre differenti aree produttive di grandi dimensioni, a Villa Fastiggi di Pesaro e a Vallefoglia, erano stoccati cumuli di rifiuti di varia natura (pericolosi e non pericolosi) tra cui lastre di eternit, calcinacci, cassoni di camion dismessi, materiale ferroso, in legno e plastico. Lo hanno scoperto i militari della Guardia Costiera del Nucleo di polizia ambientale della Capitaneria di porto di Pesaro durante verifiche ambientali lungo il fiume Foglia. Per gli amministratori delle ditte che gestiscono le aree - complessivi 70mila metri quadrati di cui 20mila sequestrati - sono scattate denunce: le ipotesi di reato al vaglio degli investigatori, coordinati dalla Procura di Pesaro, sono di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti. I controlli, mirati in particolare a scoprire altri casi di abbandono rifiuti, proseguiranno nelle prossime settimane lungo il litorale e anche nell'entroterra in prossimità dei fiumi.