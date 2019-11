A fuoco autocarro in galleria Bavareto

I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS77 al Km 27+100, direzione Foligno, per un incendio dentro la galleria Bavareto di Serravalle di Chienti. Per cause in fase di accertamento, è andato a fuoco un furgone che trasportava mobilio. I vigili del fuoco del distaccamento di Camerino e Tolentino e da Macerata hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo scenario dell'intervento.

Oltre ai 15 vigili del fuoco con cinque automezzi del comando, sono giunti anche due automezzi da Foligno, poi rientrati.