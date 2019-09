Dorme ubriaco in mezzo alla strada

Un uomo di colore di circa 30 anni è stato soccorso la scorsa notte dalla Croce Gialla: dormiva letteralmente in mezzo alla strada, nel tratto che dalla via Flaminia conduce in via Mattei ad Ancona. Per stare più comodo si era anche tolto le scarpe. La sua presenza era stata segnalata segnalata da alcuni automobilisti: gli operatori della Croce Gialla hanno accertato che era ubriaco. E' stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette, dove aveva avuto già due accessi nella giornata di ieri, sempre per abusi alcolici.