Elettronica dedica largo a fondatore

A Sant'Elpidio a Mare cerimonia in omaggio al fondatore di Elettronica l'ing.

Filippo Fratalocchi a cui è stato dedicato lo slargo antistante il palazzo dell'azienda. Imprenditore illuminato, negli anni '50 portò in Italia una disciplina allora sconosciuta, la difesa elettronica per mezzi navali, avionici e terrestri, costruendo le basi su cui è edificata una multinazionale oggi guidata dal nipote l'Ing Enzo Benigni che conta circa mille dipendenti nel mondo. "La storia di mio zio - commenta Benigni - dimostra il genio tutto italiano fatto d'intuizione, capacità imprenditoriale e attenzione alla alta tecnologia, caratteristiche hanno permesso la fortunata rinascita industriale del secondo dopoguerra". All'avanguardia nell'Electronic Warfare, da quasi 70 anni fornisce a governi di 30 Paesi oltre 3mila sistemi ad alta tecnologia, progettati per una varietà di missioni operative chiave, dalla sorveglianza strategica al supporto operativo per applicazioni aeree, navali e terrestri.