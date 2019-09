Ceriscioli,esternalizzazioni Ubi rischio

Il presidente della Regione, Luca Ceriscioli à intervenuto alla manifestazione a Pesaro in Piazza del Popolo promossa dalle organizzazioni sindacali di categoria, che si è svolta in contemporanea nelle otto piazze interessate dalle ipotesi di esternalizzazioni di alcuni servizi Ubi Banca.

All'iniziativa a Jesi c'era l'assessora Manuela Bora.

"L'esternalizzazione dei servizi, decisa da Ubi Banca - commenta Ceriscioli - rappresenta un rischio importante per il credito della nostra regione. Già gli scossoni nel sistema bancario regionale, sono stati grandi in questi anni: non possiamo permetterci ulteriori riduzioni di presenza e di servizi nei confronti di una comunità industriosa che ha bisogni di crescere e svilupparsi". "La vicinanza della Regione a questa battaglia - ha detto Ceriscioli - è una vicinanza a tutti i marchigiani che hanno bisogno di uno strumento essenziale, rappresentato dal credito. I sindacati stanno manifestando insieme perché vogliono una regione migliore e siamo con loro".