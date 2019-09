130 gr cocaina a Potenza Picena,denuncia

(ANSA) - POTENZA PICENA (MACERATA), 13 SET - In un locale a Potenza Picena, utilizzato verosimilmente come deposito di droga pronta per lo spaccio, agli agenti del Commissariato di Civitanova Marche hanno rinvenuto 130 gr di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Dopo una lunga attività di osservazione e appostamento, gli agenti, coordinati dal dirigente Lorenzo Sabatucci, hanno denunciato un uomo che si accingeva ad entrare nell'immobile e che ha dichiarato di avere in uso il locale insieme ad altre due persone. Lo stupefacente è stato rinvenuto grazie anche all'ausilio dell'unità cinofila della Compagnia Guardia di Finanza di Civitanova Marche. L'operazione si inserisce in una serie di servizi di controllo del territorio, disposti dal questore Antonio Pignataro, nelle zone di maggior degrado, finalizzati alla lotta allo spaccio di droga lungo la riviera in particolare a ragazzi minorenni.