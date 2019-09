Porto Ancona, oltre 650mila passeggeri tra giugno e agosto

Oltre 650 mila passeggeri fra giugno e agosto nel porto di Ancona. Il risultato consolida il trend del 2018 e conferma lo scalo come punto di riferimento per i collegamenti internazionali in Adriatico. I passeggeri transitati nel cuore dell'estate nello scalo dorico sono stati 651.687 di cui 281.008 sbarcati ad Ancona e 328.887 imbarcati.

In totale i passeggeri dei traghetti sono stati 600.678, quelli delle crociere oltre 51 mila di cui 41.792 in transito e ben 9.217 in home port, cioè persone che hanno scelto di partire da Ancona una delle crociere dirette sulle rotte turistiche internazionali del mare Adriatico e Mediterraneo. A giugno i passeggeri transitati sono stati 103.682 (88.758 dei traghetti e 14.924 crocieristi), a luglio 222.652 (207.319 e 15.333) e ad agosto 325.353 (304.601 e 20.752). Il porto di Ancona ha registrato 1.127 toccate-navi tra partenze e arrivi (847, 197 navi portacontainer, 29 per trasporto merci rinfuse secche e 54 crociere. Già 52 le toccate di navi da crociera nel 2019.