Truffe, forze ordine incontrano anziani

'Nonni' a scuola dalle forze dell'ordine per sventare le truffe. Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza incontrano ad Ancona il 13 settembre, al centro direzionale Confartigianato di via Fioretti alle 17.30, gli over 65 per la campagna "Più sicuri insieme" promossa da Anap Confartigianato. Nelle Marche gli ultra 65enni sono 378.321 (213.318 le donne): "il pericolo di truffe, raggiri, furti e rapine ai danni delle fasce più deboli è ovunque. - spiega l'associazione - L'arma migliore per difendersi consiste nel conoscere i trucchi usati dai malintenzionati e le situazioni a rischio: informare gli anziani significa renderli più sicuri. La prevenzione si attua con l'informazione". L'incontro si terrà in occasione della 4/a campagna nazionale per la sicurezza degli anziani. Interverranno per le forze dell'ordine il sostituto commissario Franco Pechini Questura Ancona, il cap. Fabio Ibba Comando provinciale Carabinieri di Ancona, il ten. col.

Francesco Salvo comando provinciale Guardia di Finanza di Ancona.