Fondazione Bocelli,campagna per Camerino

Nuova sfida benefica della Andrea Bocelli Foundation nelle zone del sisma 2016: "Con Te, ripartiamo" per Camerino è la nuova campagna a numerazione solidale 45580 attiva dal 9 settembre su Rai Uno grazie al documentario "Con Te, per ricostruire il futuro" e lo spettacolo di musica e solidarietà "Ali di libertà" con il fondatore Maestro Bocelli. Settembre del cuore per la Andrea Bocelli Foundation (ABF), protagonista di una importante campagna di raccolta fondi destinata alla ricostruzione dell'Accademia Musicale di Camerino. Dopo la ricostruzione della scuola secondaria a indirizzo musicale di Sarnano e dopo la scuola primaria e dell'infanzia di Muccia, entrambe nel Maceratese realizzate in 150 giorni, la Fondazione concentra le forze su Camerino, suggestivo borgo marchigiano tra i più colpiti dal terremoto del 2016, per costruire la nuova Accademia di Musica in convenzione con il conservatorio di Fermo.