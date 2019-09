Sisma,delegazione ateneo Tokyo a Fiastra

Una delegazione di studenti giapponesi ha visitato il territorio di Fiastra insieme al sindaco Scaficchia, al vice Castelletti e all'assessore Rossetti. Gli studenti sono nell'entroterra marchigiano per un progetto interdisciplinare promosso dall'Università di Camerino e dalla Toyo University di Tokyo che consiste nell'attivazione di uno scambio di competenze per fornire idee e suggerimenti per la gestione del post sisma e la ricostruzione. "È un progetto quadriennale finanziato dalla Toyo University di Tokyo. Siamo al secondo anno - spiega la Prof.ssa Lucia Ruggeri, direttore della della Scuola di Specializzazione in diritto civile e promotrice del progetto - Ogni anno ospitiamo circa 40 studenti di varie facoltà della Toyo University, scelti tra i migliori". A Fiastra la delegazione ha visitato le frazioni più colpite dal terremoto, alcuni dei più significativi beni artistici danneggiati, come l'antica Chiesa di San Marco in Colpolina, una delle aree Sae e punti panoramici del territorio.