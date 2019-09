Altalena disabili in parco S. Benedetto

Un'altalena per disabili nel Parco Annunziata a San Benedetto del Tronto. E' stata inaugurata durante la Festa d'estate organizzata dalla Cooperativa sociale "A piccoli Passi" grazie al contributo dell'assessorato ai Servizi sociali del Comune di San Benedetto del Tronto e alla collaborazione di varie realtà del territorio che lavorano in rete con la Cooperativa per realizzare progetti ed eventi di carattere culturale e socio educativo tra cui varie associazioni, privati e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. La predisposizione dell'altalena/gioco per disabili è arrivata dopo le sollecitazioni dell'Associazione Parco Annunziata e di alcune famiglie del quartiere con figli alle prese con disabilità, presenti all'evento. L'altalena nel parco è vista come inizio di altre opportunità per il territorio. L'assessore ai servizi sociali Emanuela Carboni ha auspicato la possibilità di inserire un'altra altalena per disabili presso "Bambinopoli".