Turismo, Nibali testimonial Marche

"Avevo visto le Marche solo correndo in bicicletta e in questi giorni ho avuto modo di apprezzarne le bellezze sia quelle dell'interno che della costa. Vorrei tornarci in vacanza". Così il pluricampione di ciclismo Vincenzo Nibali, scelto come testimonial della Regione Marche di cui promuoverà le attrattive per due anni dal primo gennaio 2020. E' intervenuto ad Ancona a un incontro con la stampa assieme al presidente della Regione Luca Ceriscioli e all'assessore alla Cultura e al Turismo Moreno Pieroni.

L'iniziativa giunge al termine di un tour di tre giorni nei luoghi più suggestivi del territorio marchigiano (nell'ultimo è stato a Numana, Loreto, Recanati, Sirolo e Portonovo) per realizzare una serie di filmati e di scatti che andranno a comporre la campagna promozionale del Servizio Turismo della Regione Marche. In particolare saranno prodotti spot televisivi da 15, 30, 60, 120 e 300 secondi, spot radiofonici e foto che saranno diffusi anche sui social media e sul web.