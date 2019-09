1.063 candidati a test Medicina Ancona

Sono 1.063 i candidati che si sono cimentati nel test di Medicina 2019, divisi nelle 17 aule, nei poli Eustachio e Murri della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche. Si è svolto, fa saperer Univpm, "in maniera regolare il test di ingresso per accedere ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria: 182 i posti disponibili (più dieci extra UE) per Medicina e venti per Odontoiatria". Cento i minuti a disposizione dei candidati per rispondere alle 60 domande. Il 17 settembre il Cineca, per conto del Miur, pubblicherà il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta sul sito www.universitaly.it. Il 27 settembre sulla propria pagina riservata del portale Universitaly i candidati possono visionare elaborato, punteggio e scheda anagrafica. Il primo ottobre verrà pubblicata la graduatoria nazionale di merito nominativa.

Appuntamento l'11 settembre per il test di ingresso alle Professioni Sanitarie.