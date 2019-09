Temporali e frane in strada nel Pesarese

Temporali, con piogge intense e vento forte, si sono abbattuti nel pomeriggio in particolare nelle zone interne del Pesarese e dell'Anconetano, rendendo necessari diversi interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e piante pericolanti o cadute in strada. Segnalati diversi casi di smottamenti franosi in strada dalle parti di Pergola e altri interventi di vario tipo, sempre a causa del maltempo, nelle zone di Cagli e Fossombrone, compreso un piccolo incendio divampato in un'abitazione. Pioggia e vento anche in provincia di Ancona, nel capoluogo e in particolare nella zona di Jesi dove i pompieri sono in azione per rimuovere alberi pericolanti e allagamenti di varia natura.

Particolarmente colpito da forti piogge e allagamenti anche l'hinterland di Senigallia (Ancona), in particolare la zona di Ostra dove è stato aperto il Coc (centro operativo comunale) anche per mobilitare le squadre con le idrovore: si segnalano vari allagamenti di strade, con smottamenti di fango, rami e piante caduti. In queste ore i vigili del fuoco stanno facendo fronte a tante richieste d'intervento da parte dei cittadini per disagi e danni prodotti dal maltempo. Un fiume di acqua e fango si è riversato dai campi su un tratto dell'Arceviese a Casine di Ostra. Allagamenti di locali e cantine si sono verificati anche a Pongelli di Ostra e a Brugnetto di Trecastelli. Colate di fango segnalate anche sulla Corinaldese in zona Marazzana di Senigallia.



Data ultima modifica 02 settembre 2019 ore 20:18