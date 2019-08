Prima Aucassin et Nicolette in Italiano

Si apre con una fiaba, o meglio una fiaba cantata, il 31 agosto il 19/o Festival Pergolesi Spontini di Jesi che porta in scena in prima assoluta mondiale la versione italiana dell'opera di Mario Castelnuovo-Tedesco (1895 -1968) Aucassin et Nicolette in coproduzione con l'Opéra-Théatre de Metz Métropole. Dedicata alle famiglie e ai loro bambini che da zero a tre anni pagheranno per l'ingresso al Teatro Pergolesi 50 centesimi, la 'cantafavola' fu composta dal musicista fiorentino - di cui in questo periodo è in atto una riscoperta - nel 1938, un anno prima di trasferirsi negli Usa a causa delle leggi razziali, motivo per cui fu rappresentata per la prima volta solo nel 1952 al Festival di Maggio di Firenze. Scritta da Castelnuovo-Tedesco in francese "per una sola voce narrante qualche strumento e marionette", viene riproposta a Jesi alternando parti recitate e cantate come vuole l'originale, ma affidando a tre protagonisti diversi il ruolo che era di un unico narratore per movimentare la scena.