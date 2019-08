Marche, vacanti 1.028 cattedre docenti

Resta vacante e disponibile meno del 5% delle cattedre di personale docente nelle scuole marchigiane dopo la conclusione, nei giorni scorsi, delle procedure di immissione in ruolo effettuate dall'Ufficio scolastico regionale per l'anno scolastico 2019/2020. Lo comunica lo stesso Ufficio scolastico. Al termine delle operazioni di nomina scoperti 1.028 posti, comprensivi di quelli rimasti liberi in seguito ai pensionamenti per 'quota 100' che non è stato possibile coprire con i trasferimenti e con il contingente di nuove assunzioni assegnato per le scuole marchigiane. Si tratta di "una quota sostanzialmente residuale, pari a circa il 4,96% su un totale di 20.755 posti, di cui 19.247 coperti da personale di ruolo". Un dato - osserva L'Usr - che non deve dunque suscitare ingiustificati allarmi per le famiglie e gli studenti della regione. Si avvia ora la fase degli incarichi per le supplenze annuali, che saranno comunque perfezionate in tempo utile per l'inizio delle lezioni, il prossimo 16 settembre".



Data ultima modifica 29 agosto 2019 ore 15:27