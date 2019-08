Minaccia padre in casa, bloccato da Ps

Un giovane di una ventina d'anni si barrica in casa e minaccia il padre brandendo un coltello da cucina. E' accaduto ieri sera a Fabriano (Ancona). Il pronto intervento degli agenti del locale commissariato di Pubblica sicurezza, guidato dal commissario capo, Fabio Mazza, ha evitato la tragedia. La madre, rimasta fuori di casa, ha lanciato l'allarme. Subito intervenuti i poliziotti hanno iniziato a un lungo dialogo per far desistere il giovane che era sul balcone dell'appartamento. Nel frattempo gli agenti hanno chiesto supporto al personale del 118 dell'ospedale Engles Profili, ai vigili del fuoco e ai carabinieri della Compagnia di Fabriano. Mentre i poliziotti tentavano di calmare il giovane, altri agenti, con l'ausilio dei pompieri, sono riusciti a introdursi in casa e a bloccare il giovane che è stato portato in Commissariato. I medici del 118 e uno psichiatra hanno chiesto un trattamento sanitario obbligatorio per salvaguardare l'incolumità pubblica e la salute del giovane.



Data ultima modifica 27 agosto 2019 ore 12:30