Castelfidardo web community fisarmonica

Notizie sul mondo della fisarmonica e sul territorio di Castelfidardo, pagine degli utenti registrati in una sorta di 'Linkedin' del fisarmonicista e una web community a livello mondiale per scambiarsi informazioni. E' il progetto "www.theaccordionist.it", che da Castelfidardo, patria della fisarmonica, vuole guardare al futuro 4.0 dello strumento ma con lo sguardo diretto anche valorizzare il territorio in chiave turistica. "Una bella iniziativa - ha detto l'assessore regionale a Turismo e Cultura Moreno Pieroni affiancato dall'assessore a Istruzione, Formazione e Lavoro Loretta Bravi, - finanziata dalla Regione con il bando a sostegno delle Pmi culturali e creative, per migliorare la competitività in ambito internazionale e di occupazione" In totale un bando di circa 1,5 milioni di euro a cui hanno partecipato 150 imprese creative: al progetto per l'accordion community di Webdream snc, giunta al 12/o posto, è stato attribuito un contributo di 75mila euro.



Data ultima modifica 26 agosto 2019 ore 18:52