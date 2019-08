Fabriano, in fiamme 5.000 mq di verde

I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 15 ad Argignano di Fabriano (Ancona), nei pressi della galleria delle Serre, per un incendio della vegetazione. Per cause accidentali, sono andati a fuoco circa 5.000 mq di vegetazione selvatica. I vigili del fuoco nonostante il vento forte hanno contenuto e poi spento definitivamente le fiamme altissime. Una squadra è ancora sul posto per la bonifica della zona interessata dal rogo. Non si segnalano persone coinvolte. (ANSA).



Data ultima modifica 21 agosto 2019 ore 17:45