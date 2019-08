Matera 2019: tour in bici in 9 Capitali

Un viaggio in bicicletta tra nove Capitali della Cultura, partendo da Leeuwarden (Olanda) il 26 agosto, per arrivare a Matera il 22 settembre: è il progetto "Europebike, culture on the road", un tour in solitaria per il ciclista lucano Nicol Ielpo, che con il suo team di tre persone percorrerà circa tremila chilometri in 25 tappe. L'iniziativa è stata presentata stamani, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa. Ielpo ha già realizzato un progetto simile, attraversando l'Italia in bici: nel suo nuovo tour toccherà, dopo l'Olanda (Amsterdam, Rotterdam), il Belgio (Anversa, Bruxelles, Marche en Fammenne), il Lussemburgo, la Francia (Saint Avold, Strasburgo), la Germania (Braunlingen), la Svizzera (Mollis, Bivio, Novate Mezzola, Ghisallo), per poi arrivare in Italia il 10 settembre, verso Crema, Viadana, Bologna, Firenze, Città di Castello, San Severino Marche, San Benedetto del Tronto, Vasto, Foggia, Potenza, Viggiano e Matera.