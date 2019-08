Ciclista travolto da auto, morto 56enne

Un 56enne residente a Morrovalle (Macerata), Giovanni Ripari, è deceduto in ospedale ad Ancona dopo essere stato travolto da un'auto, mentre era in sella alla sua bicicletta, in località Trodica di Morrovalle. L'incidente è avvenuto poco prima delle 7 in via Brodolini. Un'auto Fiat Panda condotta da un 26enne di Morrovalle ha tamponato la bicicletta, procurando gravissime ferite al 56enne subito trasferito dal 118 in eliambulanza agli Ospedali Riuniti di Ancona dov'era giunto in condizioni disperate. L'uomo è morto verso le 10.30.

Nell'impatto auto-bicicletta non sono stati coinvolti altri veicoli o persone. I rilievi sono stati eseguiti da personale del distaccamento di Polizia stradale di Civitanova Marche. Il pm di Macerata Claudio Rastrelli ha disposto l'ispezione esterna della salma che avverrà all'ospedale regionale di Ancona.